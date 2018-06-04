Москва один из наиболее привлекательных для инвестиций регионов

В России опубликован очередной Национальный рейтинг привлекательности инвестиционного климата в регионах. По результатам комплексной оценки субъектов федерации Москва заняла высокое второе место, уступая только Тюменской области.



В прошлом году российская столица была третьей в списке, но за счет совершенствования транспортной составляющей и расширения числа доступных электронных сервисов ей удалось подняться на одну ступень выше, опередив Татарстан. Для сравнения два года назад город замыкал лидирующую десятку.



Сегодня треть столичного бюджета направляется на развитие транспорта, а почти две третьих всех инвестиций вкладывается в реальную экономику, финансы, туризм и IT-индустрию, то есть направления, наиболее перспективные в современных экономических реалиях. Вместе с этим упрощается работа бизнеса, значительная часть услуг переводится в интернет, что сокращает время получения бумаг и устраняет необходимость стояния в очередях.



Важное значение отводится налоговым льготам. Например, участники технопарков получают скидки в размере 17-25% всех налоговых отчислений. Развивается государственно-частное партнерство. За последние пять лет по данной схеме заключено контрактов на сумму в 0,8 триллиона рублей. Поэтому не удивительно, что Москва находится в лидерах общероссийского рейтинга.



Ранее сообщалось, что Москва опередила Хельсинки, Варшаву, Берлин и Стокгольм и заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности городов Европы.