Рассказовка прирастет новыми кварталами

На территории Рассказовки должен появиться крупный жилой комплекс «Переделкино Ближнее», объединяющий в себе сразу пять кварталов жилой застройки, обеспеченной социальной инфраструктурой.



Строительство будет вестись в районе между деревней и Алешкинским прудом. Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проект предусматривает многоэтажную застройку различной высотности.



В общей сложности суммарная площадь всей строений комплекса достигает 300 тысяч кв. метров, что еще раз говорить об огромных масштабах строительной деятельности, развернувшейся на территории административного округа и Москвы в целом.



Планируется, что дома будет иметь высотность 9-17 этажей, на первых этажах зданий расположатся коммерческие объекты. Будут построены школа и детский сад, а для автомобилей предусмотрят не только традиционные открытые парковочные места во дворе, но и три паркинга, каждый из которых способен вместить до 300 транспортных средств.