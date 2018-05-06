"Лужники" встречают новый сезон во всеоружии

«Лужники» после обновления открывают летний сезон. В первый день мая на территории спортивного комплекса для посетителей запланирована работа двух десятков площадок спортивной и развлекательной направленности. Здесь же состоится музыкальный концерт с участие звезд современной эстрады, в первую очередь популярных в молодежной среде, например, Noize MC, Anaconraz и другие.



Запланировано и несколько спортивных соревнований. Горожанам предложат сыграть в футбол, продемонстрировать владение ракеткой в большом теннисе, показать точность метании биты в городках и так далее.



Столичные власти отмечают, что в течение нескольких лет в «Лужниках» велась активная реконструкция к предстоящему мировому футбольному чемпионату, поэтому в обновленном виде олимпийский комплекс предстал перед своими гостями впервые.



Проведенные работы позволили сформировать наиболее крупный спортивный парк в России, при это он полностью благоустроен. В перспективе здесь будет проведено строительство ледовой арены, дворца для занятий художественной гимнастикой и крупного бассейна, способного принимать соревнования самого высокого статуса.