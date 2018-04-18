В России запретят прописку без учета жилой площади

Власти намерены связать возможность прописки человека с минимально допустимой нормой квадратных метров, а также запретить выделение «микродолей».

Согласно сведениям средств массовой информации, представители верховной власти России отметили, что на протяжении последних 5 лет в стане участились случаи «коммерческой прописки» временного характера, которая является незаконным способом получения дополнительного дохода, необлагаемого налогом. В большинстве случаев собственник недвижимого имущества готов прописать неограниченное количество человек в целях получения денежного вознаграждения. Помимо этого, многие семьи начали выделять своим родственника «микродоли» в целях дальнейшей их перепродажи для обналичивания материнского капитала.В целях ликвидации нелегальных махинаций в части недвижимого имущества власти разработали концепцию, в рамках которой предлагается увязать возможность прописки лица с минимальной допустимой нормой квадратных метров, а также запретить выделять доли, на площади которых в реальной жизни прожить невозможно.В частности, представители верховной власти российской Федерации настаивают на том, что в необходимо запретить прописку лиц, если площадь квартиры не позволяет вместить человека с учетом действующих минимальных норм «квадратов». В зависимости от региона норма квадратных метров на человека колеблется от 10 до 15.Помимо этого, чиновники намерены ликвидировать право выделения малых долей, площадь которых составляет менее указанных социальных норм по площади, приходящейся на 1 человека.Следует отметить, что ранее представители верховной власти настаивали на введении запрета относительно прописки третьих лиц, не являющихся прямыми родственниками. Данная инициатива была раскритикована властями и отклонена.На текущий момент Минстрой и ряд иных ведомств готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс, которые после юридической обработки будут выдвинуты на рассмотрение верховного аппарата правления России.