Для станции "Солнцево" выполнили входные павильоны

Подрядчик завершил исполнение договора по изготовлению входных групп для строящейся станции метро «Солнцево». Оригинальные объекты выполнены в виде дачных домиков.



Их монтажные работы уже завершены. Соответствующей информацией поделился Андрей Бочкарев, возглавляющий столичный Департамент строительства.



Для станции предусматривается наличие двух вестибюлей, каждый из которых заканчивается подобными «дачными домиками». Оригинальная конструкция строений дополняется наличием перфорированных отверстий, которые позволят в дневное время проникать внутрь солнечному свету.



Напомним, что станция «Солнцево» строится в одноименном районе Москвы в рамках продления существующей Калининско-Солнцевской линии подземки. Особенности расположения объекта предполагают использование эскалаторов различной длины. С одной стороны они 25-метровые, а с другой стороны на 5 метров длиннее.



Новая станция является одной из семи станций ветки, обеспечивающей удобство доступа к метро для значительной части горожан. По предварительным оценкам метро в шаговой доступности получит не меньше 600 тысяч человек.



Напомним, что планируется оборудовать существующие надземные перегоны нового маршрута метро между станциями «Саларьево» и «Столбово» навесами.