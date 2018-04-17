Почему россияне бегут из социальных сетей?

Россияне стали ценить свое время и больше общаться в реальности, отказываясь от социальных сетей.



На сегодняшний день россияне акцентировали внимание, что современные технологии и доступ к сети Интернет просто поглотили разум и ум молодежи, которая беспрестанно «тыкается» в телефоне или планшете. Представители Министерства внутренних дел отмечают, что более 30% ситуаций, когда водитель наехал на пешехода, происходит по вине «пешего участника дорожного движения», так как он переходил дорогу и разговаривал или переписывался по телефону, не обращая должного внимания на мимо проезжающие машины.



Согласно результатам социологического опроса, более 78% респондентов отметили, что их дети преимущественную часть своего свободного времени проводят не на улице с друзьями, а у компьютера. Эксперты аналитической отрасли отметили, что в течение последних 10 лет информатизация общества сумела заменить реальное общение на виртуальное примерно на 85%!



В настоящее время представители аналитической среды отмечают, что россияне стали чаще отказываться от «посиделок» в социальных сетях в пользу реального общения. Исследование социологического характера показало, что молодое поколение переоценило свои возможности и стало более внимательно относиться ко времени. В частности, более 45% граждан России отметили, что отказавшись на несколько дней от социальных сетей, у них появилось больше свободного времени, которое можно провести с пользой: почитать книги, погулять на свежем воздухе, пообщаться с родными и близкими в реальности, наблюдая за их эмоциональным состоянием.



Отечественные ученые сумели доказать, что «информационная диета» необходима человеку не менее, чем здоровый образ жизни! Длительное времяпровождение за компьютером и иной техникой, имеющей доступ к сети Интернета, притупляет внимание и затормаживает усваивание новой информации.



На текущий момент более 70% населения России отметило, что периодически отказываются от социальных сетей, получая от этого не только удовольствие, но и определенную пользу: уделяют больше времени своей семье, своему саморазвитию, отдыху.