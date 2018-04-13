Офисно-гостиничный комплекс возвели в ТиНАО

На территории «новой Москвы» завершилось строительство нового офисно-гостиничного комплекса, расположенного на территории деревни Остафьево поселения Рязановское.



Информацией об этом поделился Владимир Жидкин, возглавляющий профильный департамент столичной администрации.



Общая площадь объекта составляет 5,5 тысяч кв. метров. В его состав входит четыре корпуса, в том числе гостиница, рассчитанная на одновременное пребывание 80 постояльцев. Расположенный здесь же паркинг способен вместить полторы сотни автомобилей.



Удачное расположение комплекса и хорошие транспортные подъезды к нему должны обеспечить объекту необходимую востребованность среди потенциальных пользователей услуг. Остафьево может быть интересно постояльцам гостиницы, как с точки зрения красивой окружающей природы, так и местных достопримечательностей. Например, расположенная здесь усадьба Шереметевых обладает внушительной историей, а за несколько веков ее существования в ней побывали многие известные личности: Пушкин, Тургенев, Гоголь и многие другие классики отечественной литературы.