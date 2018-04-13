BIM-технологии для управления МВД

Здания управления МВД, расположенное в поселке Коммунарка, было построено с использованием передовых BIM-технологий. Подобное заявление сделал Валерий Леонов, председатель Москомэкспертизы.



Новое здание получило все самое необходимое для полноценной работы сотрудников внутренних дел. Здесь имеются кабинеты, помещения для общих собраний, спортивные залы для физической подготовки персонала, стрелковый тир и другие помещения. Предусматривается проектом и наличие подземной парковки для стоянки автомобилей сотрудников.



В одном здании удалось объединить все основные подразделения ведомства, осуществляющие повседневную деятельность на территории поселения Сосенское. Проектирование здания было проведено на основе BIM-технологий, при этом решено отказаться от традиционного ограждения, что позволит гармонично вписать объект в окружающий ландшафт.



Необходимо отметить, что в Москве в последние годы удалось добиться значительных успехов в сфере обеспечения безопасности и сокращения уровня преступности. По этому показателю Москва находится в числе лидеров среди основных мировых столиц.