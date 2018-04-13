Строительство ЖК "Скандинавия" в поселении Сосенское г. Москвы идет полным ходом

В рамках проведенных в Москве проверок качества строительства объектов жилого фонда, специалисты побывали и в поселении Сосенское, где проверили работу строителей ЖК «Скандинавия».



Новый комплекс включает в себя сразу два десятка жилых домов, дополненных парой общеобразовательных школ и семью детсадами. Общая площадь возводимого жилья достигает 507 тысяч кв. метров. Общее количество квартир в комплексе достигает 8,5 тысяч.



В Мосгосстройнадзоре сообщили, что работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Полностью завершить строительство планируется до конца 2021-го года, а в нынешнем году в эксплуатацию окажется введено несколько первых корпусов.



В общей сложности в ходе проверки было проведено сразу 34 исследования. По их результатам застройщик получил несколько замечаний, касающихся бетонных работ. В общей сложности подрядная организация получила несколько предписаний, предусматривающих вынесение штрафов на сумму в 280 тысяч рублей. Все выявленные замечания должны быть устранены в установленные сроки.



Проводить проверки на объектах строительства в Мосгосстройнадзоре планируется и в дальнейшем.