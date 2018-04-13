Пожарное депо возведут в Кленовском поселении города Москвы

На территории поселения Кленовское запланировано строительство современного пожарного депо, оснащенного тренировочной пожарной башней. Информацией об этом поделились на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.



Новый объект станет одним из элементов создаваемой системы пожарной безопасности, которая позволит значительно быстрее реагировать на случаи возгорания. Депо будет выполнено в цветовой гамме, позволяющей его гармонично вписать в окружающее пространство.



Само здание будет иметь три этажа с суммарной площадью помещений около трех тысяч кв. метров. В депо будет нести дежурство четыре пожарных расчета, оснащенных всем необходимым для выполнения служебных обязанностей.



Бытовой блок депо предусматривает наличие помещений для отдыха, душевой комнаты, кабинета психологической разгрузки, зала для занятий спортом с тренажерами, а также резервные жилые помещения на случай размещения здесь дополнительных нарядов на случай усиления.



Учебная башня получит четыре этажа и будет выполнена из металлических конструкций. Она позволит пожарным отрабатывать учебные задачи в условиях, максимально приближенных к реальным.



Важно отметить, что в начале апреля 2018 года День открытых дверей провели в пожарной части Сосенского сотрудники Пожарно-спасательной части №120.