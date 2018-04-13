Где лучше всего отдыхать в России

Специалисты сервиса Airbnb, предлагающего в интернете услуги в сфере организации туристических поездок и аренды жилья обнародовали собственный рейтинг наиболее привлекательных городов страны в плане туристических поездок.



В результате победителем рейтинга оказался Санкт-Петербург, за которым расположились Москва и Казань. Среди курортных городов в десятку вошел только Сочи. Кроме них в десятке городов, популярных среди туристов, и предлагающих хорошие условия для отдыха, оказались Краснодар, Нижний Новгород, Калининград и ряд других городов, а в дальневосточном регионе россияне выделили Владивосток.



Что касается самых приветливых и добродушных городов, то большая часть опрошенных (91%) назвали Суздаль. Далее с небольшим отставанием следуют Тверь, Калининград, набравшие соответственно 88% и 87% положительных мнений. В лидирующую пятерку смогли также попасть Краснодар и Новосибирск, для которых доля положительных оценок составила соответственно 85% и 84%.



Любопытно, что в этом рейтинге Москва с трудом попала только в ТОП-20 городов, расположившись на итоговом 18 месте с результатом в 78% положительных оценок предоставляемого сервиса. Выше российской столицы расположились Сочи, Казань, Питер, Иркутск и другие города.



Аналитики сервиса уверены, что представленный анализ достаточно точно отражает существующую ситуацию на российском внутреннем туристическом рынке, и претендует на высокую объективность.