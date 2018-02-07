Иностранные эксперты отметили улучшение бизнес-климата в России

По оценкам аналитиков, около трети иностранных инвесторов готовы вложить в российскую инфраструктуру, несмотря на действие санкций.



На сегодняшний день на территории Российской Федерации происходят глобальные экономические перемены, которые заметны невооруженным глазом. Представители отечественного бизнес-сообщества неоднократно отмечали, что власти стремятся оказывать государственную поддержку предпринимателям: предоставление льготных кредитов, субсидирование на начальных этапах развития бизнеса, предоставление льгот в системе налогообложения и п. В конце минувшего года предприниматели отмечали, что некоторые «налоговые» обещания представители верховной власти отказываются выполнять: стабильность налоговой базы была нарушена внесением новых сборов. Несмотря на это, в целом отечественные бизнесмены оценивают внутренний «предпринимательский климат и дух» на «4» по пятибалльной системе.



Счетная Палата ранее акцентировала внимание на том, что в некоторых отраслях ведомства «пустили на самотек» реализацию программ по поддержке малых предпринимателей. Согласно сведениям данного ведомства, получить реальную помощь со стороны государства смогло лишь 5%-7% начинающих бизнесменов, хотя в рамках программы было выделено средств на оказание поддержки примерно 35%-45% представителей бизнес-среды. Счетная Палата намерена ужесточить контроль над распределением средств на развитие предпринимательства и оценить конечный итог, опросив реального «потребителя» данных услуг.



Иностранные инвесторы на протяжении минувшего года продемонстрировали готовность сотрудничать с Российской Федерацией. На фоне неоднократного пересмотра в стону понижении ключевой ставки, Центробанк немного «спугнул» желающих развиваться на российской территории.



Согласно результатам социологического исследования, в котором приняло около 100 иностранных компаний, более 48% респондентов отмечают, что вкладываться в развитие российской индустрии пока опасно, так как многие показатели находятся ниже нормы, но уже заметна тенденция их улучшения. Около трети инвесторов готовы вложиться в Россию, несмотря на действие санкций, но их смущает «дорогой вход» на российский рынок: акцизы, ограничения, налоги. Более того, около 55% опрошенных инвесторов отметили, что усложняет процесс взаимодействия документооборот, который в России пока только переходит на электронный лад в сопровождении «бумажного дубликата».



По итогам исследовательской работы, около 35% инвесторов отметило, что бизнес-климат России установился на уровне предкризисного состояния и позволяет им расценивать экономическое положение страны, как «восстанавливающееся» и дающее большие надежды на плодотворное сотрудничество.