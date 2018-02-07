Информационных табло ЦОДД становится больше

Столичные власти продолжают совершенствование дорожной инфраструктуры, причем работы проводятся по всем направлениям. Например, в ЦОДД продолжают расширять возможности по информированию водителей о ситуациях на дорогах.



В 2018-м году на основных городских магистралях было установлено дополнительно 14 новых табло, что позволило довести количество подобных средств информационного обеспечения до 177 единиц.



Табло призваны информировать водителей о наличии впереди различных ограничений движения, а также работающих видеокамерах наблюдения. Кроме того, они транслируют информацию о примерных сроках поездки до определенных точек на маршруте. За счет этого автомобилисты имеют возможность более эффективно строить собственные маршруты движения с учетом более полной информации о дорожной ситуации.



Напомним, что сегодня столичные дороги обеспечены большим количеством технических средств. Например, имеется по 2 тысячи камер телеобзора и видеофиксации, а также более 3,7 тысяч датчиков, собирающих информацию о пробках на дорогах города. В результате московская дорожная сеть уже может считаться интеллектуальной.