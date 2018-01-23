Российский проект по импортозамещению активирован

На сегодняшний день российское государство стремится к установлению независимости путем внедрения программы импортозамещения.



Введение в 2014 году первых санкционных мер со стороны Запада значительно усложнили выход из кризиса, а также «прижали» Россию в отношении сотрудничества с некоторыми странами в плане обеспечения товарами.



На фоне ежегодного расширения списка мер ограничительного характера, который в большей степени пополняется американским государством, российские чиновники пришли к выводу: необходимо поднимать на ноги собственное производство и «кормить» себя самим. В течение последних двух лет представители верховной власти, несмотря на сложные экономические и политические условия, сумели снизить уровень налоговой нагрузки на бизнес, пересмотреть параметры предоставления кредитных средств, требования к проверкам в отношении предпринимательского класса и др. По итогам минувшего года, Российская Федерация смогла обеспечить народ товарами собственного производства достойного качества на 78,2%.



В настоящее время чиновники-соотечественники заявили, что на территории России активирована программа по импортозамещению, целью которой является минимизация продуктов иностранного происхождения и создание достойного конкурентоспособного аналога на собственной территории. В рамках данного проекта в 2018 году планируется ввести в действие около 350 производств на «пилотной» основе.



Согласно сведениям аналитиков, на текущий момент в России действует около 35 программ по импортозамещению. Согласно предварительным подсчетам специалистов, средний уровень затрат на реализацию уже действующих проектов импортозамещения составил около 250 миллиардов рублей.



Российские чиновники полагают, что финансирование проектов будет производиться на 70% за счет средств федерального бюджета, а оставшиеся 30% будут выделять региональные власти.