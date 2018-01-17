Обнаружена самая длинная в мире подводная пещера

Предполагается, что обнаруженная в Мексике заполненная водой система пещер имеет протяженность не менее 350 километров.



Под мексиканским островом Юкатан исследователи обнаружили и провели подробные исследования самой длинной подводной пещеры в мире. Уже подтверждена ее минимально возможная длина – не менее 350 километров. Ныряльщики не только погрузились в доселе совершенно неизведанную систему пещер, ни и смогли доказать ее связь с уже известными пещерами.



Под владениями империи майя



Подводные спелеологи под руководством немецкого исследователя Роберта Шмиттнера на протяжении десяти месяцев работали в пещерах Сак Актун и Дос Ойос, расположенных неподалеку от известного своими руинами майя прибрежного города Тулум. Экспедиция должна была подтвердить давнее предположение Шмиттнера, что расположенные здесь пещеры связаны между собой. До сих пор самой длинной в мире подводной пещерой считалась расположенная южнее Тулума система Окс-Бел-Ха, протянувшаяся в общей сложности на 270 километров.



Город Тулум известен в первую очередь своими руинами майя, расположенными в непосредственной близости от пляжа. Вообще же мексиканский штат Кинтана-Роо – это настоящее средоточие расположенных ниже поверхности воды гигантских пещер. Только в его северной части ученым известно 358 таких пещерных систем.



Исследовать и сохранить



«Это стало триумфом почти 20-летней работы в сотнях километров подводных пещер под штатом Кинтана-Роо, причем 14 лет были посвящены чудовищной системе пещер Сак Актун», - цитирует слова Шмиттнера пресс-служба организации Gran Acuifero Maya.



В ходе работ ученые искали также новые ответвления и соединения пещер. Целью же проекта было доказать, что меньшая из пещер – Дос Ойос - является не самостоятельным образованием, а продолжением большой пещеры. При этом в ходе исследований были обнаружены еще три соединенные с системой заполненные водой пещеры. Учеными было собрано огромное количество ценной информации, в том числе и по флоре и фауне пещерной подводной системы Сак Актун.