Принят закон о телемедицине в России

С 1 января 2018 года в России вступил в силу еще один новый закон. Это закон о телемедицине.



Телемедицина – это инновационная отрасль здравоохранения, которая использует телекоммуникационные технологии для передачи информации о состоянии здоровья пациента.



В ряде стран телемедицина уже стала обычным явлением. В США ее начали внедрять десять лет назад – в 2008 году. По мнению большинства опрошенных пациентов, телемедицина помогла им улучшить здоровье. Особенно она актуальна для небольших и удаленных населенных пунктов, часто страдающих от недостатка квалифицированных специалистов. Теперь она получила право на существование и в России.



Какие же возможности она открывает? Перечислим некоторые из них.



- Для пациентов - дистанционные консультации и рекомендации по поводу лечения.

- Для лечащих врачей – возможность получать консультацию у узких и высококвалифицированных специалистов.

- Видеоконференции, семинары и консилиумы для врачей.

- Возможность для пациентов получать рецепты и справки через Интернет, запрашивать выписки из истории болезни через портал госуслуг.

- Трансляция хирургических операций с помощью веб-камер.

- Дистанционные обследования больных людей на дому с помощью специальных датчиков, подключенных к домашнему компьютеру.

- Мобильные телемедицинские комплексы – для неотложной медицинской помощи.



Но не стоит думать, что люди смогут обойтись без посещения поликлиники. Первичный прием может быть только очным.



Лечение на дому возможно только для пациентов с уже поставленными диагнозами. Если услуга окажется платной, нужно будет прийти в учреждение здравоохранения для составления договора. Личная подпись понадобится и для согласия на проведение опроса о самочувствии пациента и передачу данных об этом. Возможно, в будущем часть из этих проблем урегулируется новыми нормативными актами или технологиями.



Лечащим врачам и медучреждениям, оказывающим дистанционную медицинскую помощь, придется получать соответствующие разрешения. Регистрации подлежит и программное обеспечение для диагностики и лечения людей.



Закон принят, значит, телекоммуникационные услуги в системе здравоохранения скоро станут доступны простым людям.