Принят закон о телемедицине в России

С 1 января 2018 года в России вступил в силу еще один новый закон. Это закон о телемедицине.
Телемедицина – это инновационная отрасль здравоохранения, которая использует телекоммуникационные технологии для передачи информации о состоянии здоровья пациента.
В ряде стран телемедицина уже стала обычным явлением. В США ее начали внедрять десять лет назад – в 2008 году. По мнению большинства опрошенных пациентов, телемедицина помогла им улучшить здоровье. Особенно она актуальна для небольших и удаленных населенных пунктов, часто страдающих от недостатка квалифицированных специалистов. Теперь она получила право на существование и в России.
Какие же возможности она открывает? Перечислим некоторые из них.
- Для пациентов - дистанционные консультации и рекомендации по поводу лечения.
- Для лечащих врачей – возможность получать консультацию у узких и высококвалифицированных специалистов.
- Видеоконференции, семинары и консилиумы для врачей.
- Возможность для пациентов получать рецепты и справки через Интернет, запрашивать выписки из истории болезни через портал госуслуг.
- Трансляция хирургических операций с помощью веб-камер.
- Дистанционные обследования больных людей на дому с помощью специальных датчиков, подключенных к домашнему компьютеру.
- Мобильные телемедицинские комплексы – для неотложной медицинской помощи.
Но не стоит думать, что люди смогут обойтись без посещения поликлиники. Первичный прием может быть только очным.
Лечение на дому возможно только для пациентов с уже поставленными диагнозами. Если услуга окажется платной, нужно будет прийти в учреждение здравоохранения для составления договора. Личная подпись понадобится и для согласия на проведение опроса о самочувствии пациента и передачу данных об этом. Возможно, в будущем часть из этих проблем урегулируется новыми нормативными актами или технологиями.
Лечащим врачам и медучреждениям, оказывающим дистанционную медицинскую помощь, придется получать соответствующие разрешения. Регистрации подлежит и программное обеспечение для диагностики и лечения людей.
Закон принят, значит, телекоммуникационные услуги в системе здравоохранения скоро станут доступны простым людям.