Топ-5 событий в мировой политике 2017

2017 был насыщен международными политическими событиями: выходки Трампа, политическое противостояние правых и левых в Европе, кризис на Ближнем Востоке, завершение полувековой войны в Колумбии, ураганы в США. Но что же запомнилось больше всего?



Предлагаем подборку важнейших политических событий мира 2017 года.



Дональд Трамп стал президентом США



Год начался с инаугурации Дональда Трампа 20 января. Новоизбранный президент отметился активной кадровой политикой: уволил директора ФБР, 2-х директоров по коммуникациям, своего советника и стратега Стива Бенони, прокурора США Салли Йейтс и приказал советнику национальной безопасности Майклу Флинну подать заявление об отставке. В течение года Трамп упорно и неустанно критиковал медиа и написал о "фейковых новостях" на своей странице в "Twitter" 152 раза. А слово "лузер" у него встречалось около 15 раз.



Провозглашение независимости Каталонии



Кризис в отношениях между Испанией и Каталонией вновь обострился, когда этой осенью региональный парламент Каталонии разрешил провести референдум о независимости. Испанские власти изначально не признавали это голосование, а Конституционный суд запретил его. Референдум сопровождался масштабными и невиданными ранее в регионе столкновениями между полицией и сторонниками независимости. По разным оценкам, более 900 человек пострадали в столкновениях со стражами порядка.



В итоге центральная власть Испании не признала каталонскую независимость и организовала новые выборы в регионе. Последние завершились уверенной победой сепаратистских сил.



Взлеты и падения Макрона



Эмманюэль Макрон осенью стал новым президентом Французской Республики, завоевав победу у националистки Марин Ле Пен. Однако за полгода пребывания на посту главы государства Макрон потерял почти пятую часть рейтинга, пережил несколько громких скандалов и провел неоднозначные кадровые перестановки. Он выступил и против политики России. Во время встречи с Владимиром Путиным он раскритиковал пропагандистскую деятельность российских СМИ. Также Макрон дал понять, что санкции с РФ не будут сняты до выполнения ее обязательств по прекращению вооруженного конфликта на востоке Украины.



Венесуэльский кризис или произвол Мадуро



Несмотря на проведенный оппозицией нелегальный референдум о вотуме недоверия президенту Венесуэлы и его пакету реформ, Николас Мадуро все же провел выборы в Конституционную ассамблею, которая взяла на себя парламентские полномочия. Этим летом в Венесуэле продолжались массовые антиправительственные беспорядки на фоне острого экономического кризиса. Оппозиционеров сажали. Митинги и протесты часто завершались столкновениями с полицией. Жертвами столкновений стали тысячи людей.



Когда США ввели экономические санкции против Венесуэлы, то Мадуро смело заявил: "Если Трамп так заинтересован в Венесуле, то должен разговаривать лично со мной".



Вывод войск США и России из Сирии



Недавно Владимир Путин объявил о начале вывода российских войск из Сирии. Военная операция России в Сирии официально проводится с 30 сентября 2015 года. Тогда президент Сирии Башар Асад попросил военную помощь РФ. Основу военной деятельности РФ в Сирии составляли авиаудары. Они существенно помогли сирийским правительственным войскам в противостоянии с "Исламским государством" и другими участниками длительного конфликта. В то же время международные и правозащитные организации, в частности «Amnesty International» и ЮНИСЕФ, обвиняли Россию в нападениях на гражданские объекты и конвои гуманитарной помощи. США также объявили о частичном выводе своих войск с севера Сирии после окончания битвы за Ракке – главного оплота "ИГ" на севере страны.