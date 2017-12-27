Что россияне хотят получить на Новый год?

Опрос показал, что большинство россиян не прочь получить в качестве новогоднего подарка биткоин.



С каждым днем все ближе самый масштабный праздник мирового масштаба – Новый год. В преддверье столь полномасштабного праздника люди все чаще задумываются над вопросом: что подарить родным, близким и друзьям?



На территории Российской Федерации был организован социологический опрос, в ходе которого россияне озвучивали свое новогоднее желание. По итогам исследования, было установлено, что около 48% граждан не против получения криптовалюты. Притом большинство респондентов отметило, что желают увидеть под елкой «биткоин».



Также более 50% граждан российского государства согласились бы получить «цифровое золото» в качестве подарка от «Деда Мороза». Указанные желания российского населения свидетельствуют о том, что граждане следят за ситуацией на крипторынке и «цифровом пространстве», учитывая современные возможности экономики. Также в ходе социологического опроса было установлено, что около 20% россиян готово получить в подарок интересный гаджет в лице смартфона, «умных» часов, планшетов, браслетов нового поколения и др.



Помимо этого, был определен «денежный диапазон», который граждане готовы потратить на новогодние подарки. Согласно исследованию, средний уровень денежных средств, затрачиваемых на новогодние сюрпризы, варьируется от 5000 до 12 000 рублей.