Сегодня:  
Мы в соцсетях
СелНовости
Новости Москвичи научаться ухаживать за экзотическими животными

Москвичи научаться ухаживать за экзотическими животными

20.12.2017

Москвичи научаться ухаживать за экзотическими животнымиСотрудники столичного зоопарка научат москвичей ухаживать за экзотическими животными. Открытие курсов запланировано на апрель 2018-го

Жители и гости российской столицы, живущие под одной крышей с экзотическими животными, смогут посетить специальные обучающие занятия. Узнать, в чем нуждаются особенные домашние питомцы, можно будет, прослушав лекции экспертов. Известно, что авторы необычной идеи собираются распахнуть двери Академии Московского зоопарка для граждан, предпочитающих кошкам и собакам змей и сов, весной 2018-го. Эта заметка появилась на информационной площадке столичной мэрии.

На курсах посетителям дадут советы, касающиеся ухода за представителями дикой фауны. Речь идет о скунсах, лисах, совах, игуанах, ядовитых насекомых, мини-пигамах, шиншиллах и прочих животных. Специалисты также объяснят, какую опасность представляют для людей содержащиеся в домашних условиях змеи и еноты.

С. Акулова, занимающая должность директора зоосада, подчеркивает, что обучающие занятия направлены на повышение грамотности заводчиков, которые предпочитают содержать в своих квартирах диких животных. По ее словам, посещающие курсы граждане узнают, с какими трудностями они могут столкнуться, если захотят приютить подобных существ.

Эксперты справедливо замечают, что нередко новоиспеченные хозяева забывают, что питомцы нуждаются не только в корме, но и полноценном и правильном лечении. Кроме того, их следует содержать в условиях, близких к естественным.

Отмечается, что всего организаторы планируют провести 6 занятий, на каждом из которых будут рассказывать о представителях отдельной группы животных. Во время «живых» лекций слушателям поведают о том, как заботиться о:
- птицах;
- рыбах;
- амфибиях;
- млекопитающих;
- рептилиях;
- беспозвоночных.

Лекции (для удобства граждан) специалисты намерены читать в вечерние часы в течение рабочей недели и формировать классы по 17 человек. Получить консультации по поводу особенностей проведения и стоимости курсов можно, позвонив по телефонам, указанным на интернет-сайте учреждения. Кроме того, руководство заведения предлагает педагогам учебных заведений повысить квалификацию за счет посещения спецкурсов. Представители учреждения обещают пополнить багаж знаний сотрудников школ и колледжей, преподающих биологию, географию и окружающий мир, интересной информацией. Все подробности о проведении курсов есть на веб-портале зоосада.

Поделиться