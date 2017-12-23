Москвичи научаться ухаживать за экзотическими животными

Сотрудники столичного зоопарка научат москвичей ухаживать за экзотическими животными. Открытие курсов запланировано на апрель 2018-го



Жители и гости российской столицы, живущие под одной крышей с экзотическими животными, смогут посетить специальные обучающие занятия. Узнать, в чем нуждаются особенные домашние питомцы, можно будет, прослушав лекции экспертов. Известно, что авторы необычной идеи собираются распахнуть двери Академии Московского зоопарка для граждан, предпочитающих кошкам и собакам змей и сов, весной 2018-го. Эта заметка появилась на информационной площадке столичной мэрии.



На курсах посетителям дадут советы, касающиеся ухода за представителями дикой фауны. Речь идет о скунсах, лисах, совах, игуанах, ядовитых насекомых, мини-пигамах, шиншиллах и прочих животных. Специалисты также объяснят, какую опасность представляют для людей содержащиеся в домашних условиях змеи и еноты.



С. Акулова, занимающая должность директора зоосада, подчеркивает, что обучающие занятия направлены на повышение грамотности заводчиков, которые предпочитают содержать в своих квартирах диких животных. По ее словам, посещающие курсы граждане узнают, с какими трудностями они могут столкнуться, если захотят приютить подобных существ.



Эксперты справедливо замечают, что нередко новоиспеченные хозяева забывают, что питомцы нуждаются не только в корме, но и полноценном и правильном лечении. Кроме того, их следует содержать в условиях, близких к естественным.



Отмечается, что всего организаторы планируют провести 6 занятий, на каждом из которых будут рассказывать о представителях отдельной группы животных. Во время «живых» лекций слушателям поведают о том, как заботиться о:

- птицах;

- рыбах;

- амфибиях;

- млекопитающих;

- рептилиях;

- беспозвоночных.



Лекции (для удобства граждан) специалисты намерены читать в вечерние часы в течение рабочей недели и формировать классы по 17 человек. Получить консультации по поводу особенностей проведения и стоимости курсов можно, позвонив по телефонам, указанным на интернет-сайте учреждения. Кроме того, руководство заведения предлагает педагогам учебных заведений повысить квалификацию за счет посещения спецкурсов. Представители учреждения обещают пополнить багаж знаний сотрудников школ и колледжей, преподающих биологию, географию и окружающий мир, интересной информацией. Все подробности о проведении курсов есть на веб-портале зоосада.