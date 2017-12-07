И снова о дешевой ипотеке

Ипотека под 6% в течение 2018 года сможет быть реализована в отношении 250000 заемщиков



На сегодняшний день на территории российского государства власти и россияне активно обсуждают предложение Владимира Путина, направленное на оказание финансовой поддержки семьям с детьми со стороны государства, которое будет касаться приобретения недвижимого имущества исключительно на первичном рынке.



Согласно задумке действующего президента России, государство будет финансировать все ипотечные займы, процент по которым выше 6% в годовом эквиваленте. Данное новшество коснется семей, которые родят с начала 2018 года второго ребенка. Кроме того, семь, имеющие на тот момент ипотеку, смогут обратиться в банк с целью рефинансирования долга и получат возможность вступить в данную программу.



В настоящее время аналитические службы России в сфере ипотечного кредитования провели исследование, согласно которому новая льготная ипотека позволит с 2018 года привлечь в банки более 250 тысяч новых клиентов. Ипотечный рынок будет резко расти, доля недвижимости на первичном рынке будет пользоваться большим интересом со стороны семейных пар с детьми.



Российские чиновники озабочены лишь одним вопросом: готов ли к такому «взрыву» рынок недвижимости и Министерство строительства? Данный вопрос назрел на фоне того, что процесс ввода в эксплуатацию возведенных новостроек значительно заторможен. Минстрой утверждает, что на данный момент прорабатывает детали решения данного вопроса и проблем с приобретением квартир в новостройках по их вине не возникнет.