О результатах проверки российской молочной продукции

Роскачество сообщает результаты проверки молочной продукции российских производителей



Роскачество провело проверку творога российского производства и выяснило, какие производители добавляют в свой товар антибиотики, а также специалисты ведомства анализировали известные марки на содержание плесени и запрещенных веществ. Результаты исследования ведомство уже опубликовало в «Российской газете».



В документе заявлено, что российские производители на данном этапе не стремятся удешевить свой продукт за счет добавления в него запрещенных и нежелательных веществ. Тем не менее огрехи все же присутствуют. Так, например, у некоторых брендов имеются существенные отклонения в количестве полезных бактерий и наличии в твороге нежелательных компонентов.



Было проверено 44 образца от самых крупных и распространенных молочных комбинатов в России. В результате 16 образцов творога показали нежелательные вещества в составе. А в 12 образцах специалисты нашли превышение показателей по содержанию нежелательных бактерий. В 3 же образцах обнаружены растительные жиры. В 5 образцах были обнаружены крахмал и соя, что недопустимо, так как натуральный продукт не имеет в своем составе подобных веществ.



Тем не менее, как заявляет Роскачество, в большинстве случаев российский творог соответствует всем нормам. Из всех представленных образцов 28 марок специалисты признали соответствующими всем параметрам качества. Кроме того, комиссия отметила, что 17 образцов даже выдали улучшенные показатели и их можно отнести к товарам той группы, которая содержит продукцию с завышенными требованиями стандарта – полное отсутствие антибиотиков, а также любых искусственных добавок.



В основной массе российская продукция отвечает стандартам, принятым Роскачеством, и, как сообщили в указанном ведомстве, россияне могут без опасений приобретать творог российского производства. Что касается тех брендов, где были выявлены запрещенные компоненты, то они уже получили результаты проведенной проверки и для мониторинга их производства власти направили соответствующие комиссии.