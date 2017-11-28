Арендаторы Москвы отчитываются перед налоговыми органами

В департаменте экономической политики столицы сообщили, что в нынешнем году за первые три квартала арендодатели активно подают налоговые декларации. Так поступило уже около 25 тысяч субъектов экономических отношений. Кроме того, за аналогичный период приобретено около 1,9 миллионов патентов.



Отмечается, что в нынешнем году граждане заплатили налогов с доходов, полученных от сдачи в аренду квартир около 1,3 миллиардов рублей, что сразу на 15% больше, чем собрано за весь прошлый год. Соответственно за последние три месяца результаты по сбору налога окажутся еще выше.



В департаменте отмечают, что основная заслуга подобных результатов активная просветительская работа, проводимая совместными усилиями столичных властей, налоговых органов и правоохранителей. Все это говорит об общей эффективности работы в данном направлении.



Кроме того, зачастую сами граждане стремятся заключить полноценный договор, так как на рынке отмечается довольно внушительное число случаев мошенничества, и каждый стремится максимально защититься от возможных последствий подобного сотрудничества.