Волонтерский проект ребят из Вороновского поселения ТиНАО г. Москвы

Группа волонтеров из поселения Вороновское будет нести службу в храме Христа Спасителя. Они станут участниками праздничных мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.



Мероприятие пройдет 27-го числа, а его участниками станут ребята из школы №2073 поселения Вороновское.



Планируется, что ребята будут обеспечивать встречу и проводы людей, имеющих ограниченные физические возможности, а также помогут организаторами с подготовкой фуршетных столов и вручением приглашенным гостям подарков.



Один из педагогов учебного заведения Иван Шустов отметил, что возможность поучаствовать в столь серьезном мероприятии является ответственностью и одновременно большой честью для ребят и педагогов. Сама возможность побывать в храме Христа Спасителя большое благо, а помощь людям с ограниченными возможностями важна и необходима.



Планируется, что мероприятие посетит 30 ребят из Вороновского, из которых десяток волонтеры, а остальные ученики с ограниченными возможностями.



Стоит отметить, что вместе с ними поучаствуют в проекте и представители других поселений «новой Москвы», в частности из Кленовского и Роговского.