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Новости Волонтерский проект ребят из Вороновского поселения ТиНАО г. Москвы

Волонтерский проект ребят из Вороновского поселения ТиНАО г. Москвы

22.11.2017

Волонтерский проект ребят из Вороновского поселенияГруппа волонтеров из поселения Вороновское будет нести службу в храме Христа Спасителя. Они станут участниками праздничных мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.

Мероприятие пройдет 27-го числа, а его участниками станут ребята из школы №2073 поселения Вороновское.

Планируется, что ребята будут обеспечивать встречу и проводы людей, имеющих ограниченные физические возможности, а также помогут организаторами с подготовкой фуршетных столов и вручением приглашенным гостям подарков.

Один из педагогов учебного заведения Иван Шустов отметил, что возможность поучаствовать в столь серьезном мероприятии является ответственностью и одновременно большой честью для ребят и педагогов. Сама возможность побывать в храме Христа Спасителя большое благо, а помощь людям с ограниченными возможностями важна и необходима.

Планируется, что мероприятие посетит 30 ребят из Вороновского, из которых десяток волонтеры, а остальные ученики с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что вместе с ними поучаствуют в проекте и представители других поселений «новой Москвы», в частности из Кленовского и Роговского.

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