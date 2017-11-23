Скандинавский опыт для Коммунарки Новой Москвы

Создание нового парка на территории поселка Коммунарка будет вестись с использованием самых современных технологий, в том числе опыта скандинавских стран. Общая площадь объекта составит 10 гектаров. Он станет уникальным для округа.



Парк будет круглогодичным. Летом здесь можно будет отдыхать на пляже, а зимой кататься на коньках или с ледяных горок. В ходе выполнения проектирования принимать в расчет будут не только ландшафтную составляющую, но и социальные потребности местного населения, которое будет пользоваться услугами парка. На территории будет разбито пространство для пеших прогулок, организованы игровые зоны для детского отдыха, а также созданы площадки для занятия различными видами спорта.



Строительство объекта будет осуществляться за счет средств одного из частных инвесторов. Объем финансирования работ по возведению парка пока остается не озвученным.



В департаменте развития «новой Москвы» отмечают, что создание объектов экологического каркаса выступает сегодня одной из основ для создания в административном округе максимально комфортной среды для проживания.