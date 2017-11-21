Новое о разделе имущества в ходе развода

В соответствии со статистическими данными, около 35% семейных пар приходят к решению о необходимости развода. К числу наиболее распространенных бракоразводных причин относят несовместимость характеров, аморальное поведение одного и супругов или несовпадение ожиданий и реальности.



Согласно действующей практике, основной загвоздкой в ходе развода семейной пары является процесс деления имущества. Ни одна и сторон не желает уступать своей «бывшей» возлюбленной стороне даже малую часть, считая, что все это далось кровью и потом.



Специалисты в области юриспруденции утверждают, что в 58% случаев супруги подают отдельный иск о разделе имущества. Притом россияне предпочитают делить сразу не полностью совместно нажитые активы, а раздельно, согласно их стоимостной классификации: отдельно квартиры, отдельно дачи, отдельно машины и прочее.



Российские чиновники, проанализировав ситуацию при разделе имущества в ходе бракоразводного процесса, пришли к выводу, что необходимо вводить ряд поправок в Семейный кодекс РФ. В частности, юридически подкованные представители власти предлагают ввести понятие «совместно нажитого имущества в период брака». Помимо этого, предлагается рассматривать возможность распределения активов (например, бизнеса) в отношении лица, которое принимает доминирующее участие в жизни этого объекта имущественного характера.



Согласно новой концепции, бизнес может отойти тому супругу, который его вел в период брака. «Отступающая» сторона будет претендовать на компенсацию в натуральном (квартира, машина и др.) или денежном виде. Также в ходе судебного разбирательства с целью установления истиной справедливости может быть в принудительном порядке брачный договор.



К сожалению, власти не предусматривают на данный момент возможности «справедливого» распределения долговых обязательств, которые возникли также в ходе «совместных усилий».



На данный момент идея об упрощении бракоразводного процесса и рассмотрении возможности нового хода в отношении деления имущества проходит стадию юридической обработки, после чего будет выдвинута на рассмотрение в Государственную Думу.