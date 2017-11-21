В миграционном центре появилась мобильная версия сайта

Разработчики планируют в ближайшее время создать мобильную версию «личного кабинета» интернет-сайта для Миграционного центра, расположенного на территории ТиНАО в поселении Вороновское.



В учреждении отмечают, что пока личный кабинет доступен только для web-версии сайта. Тем не менее, он пользуется большой популярностью среди иностранных граждан. В общей сложности для работы в системе зарегистрировалось около 35 тысяч иностранцев. Они имеют возможность в режиме онлайн отслеживать информацию обо всех поданных заявлениях, их текущем статусе, получать данные по действующему патенту и необходимости проведения по нему оплаты.



В течение года планируется создать мобильную версию сайта, что позволит использовать для входа смартфоны. Соответственно многократно увеличится число тех, кто получит возможность пользоваться сервисом, не имея при этом персонального компьютера или ноутбука.



Напомним, что миграционный центр работает в Вороновском с начала 2015-го года. Он является многофункциональным многопрофильным учреждением и предлагает широкий спектр услуг. Например, здесь существует биржа труда для иностранных граждан. Ее услугами в течение нынешнего года воспользовалось не менее 40 тысяч человек.