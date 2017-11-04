Лесов в ТиНАО станет больше

В настоящее время около половины территории «новой Москвы» приходится на лесные массивы.



Несмотря на то, что это самый «зеленый» округ столицы, здесь проводятся работы по озеленению пространства. В частности в нынешнем году в поселении Краснопахорское были высажены саженцы деревьев на площади в 20 гектаров. Они станут основой для молодого леса.



Первые работы в этом направлении были выполнены еще в 2016-м году. Тогда в районе деревни Былово оказалось высажено до 10 тысяч молодых деревьев, как лиственных, так и хвойных пород. В нынешнем году объемы посадки оказались вдвое выше результатов предыдущего года.



Эксперты отмечают, что в Москве столь активная работа по восстановлению лесных массивов проводится впервые за несколько десятилетий. В последний раз подобные высадки, сопоставимые с нынешними по своим масштабам, проводились еще в при Советском Союзе.



В дальнейшем работы будут продолжены, причем с возрастающими темпами. Озвученные планы 2018-го года предполагают посадку около 50 тысяч деревьев, что в 2,5 раза превышает текущие объемы. Все это позволит обеспечить на перспективу создание молодых лесов с качественным древесным материалом.