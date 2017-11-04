В Кленово новой Москвы готовятся к высадке деревьев

В селе Кленово одноименного поселения планируется проведение мероприятий по озеленению улицы Центральная.



В общей сложности здесь планируется высадить сразу 60 новых елей. Они расположатся вдоль проезжей части. Информацию об этом распространили сотрудники администрации поселения.



В администрации сообщили, что деревья поставлены местным лесничеством, а их посадку сотрудники проведут самостоятельно, чтобы сэкономить бюджетные средства. Под каждое дерево внесу удобрения, чтобы обеспечить им оптимальные условия для роста.



Деревья будут высажены на расстоянии в шесть метров друг от друга двумя рядами в шахматном порядке, что обеспечит необходимую привлекательность внешнего вида.



Первоначально высота елей не превышает 1,5 метров, но в дальнейшем у взрослых деревьев она достигнет 20 метров и больше, обеспечив не только красоту и величественность растений, но и дополнительную тень в летние месяцы для местных жителей.



Отмечается, что непосредственно к посадке деревьев планируется приступить не позднее 15 ноября. В общей сложности работы будут выполнены за несколько дней.