В Вороновском поселении ТиНАО активно прививаются от гриппа

В Москве продолжается вакцинация населения т гриппа. Не остается в стороне и поселение Вороновское. В местной поликлинике сообщили, что в общей сложности прививки от опасного заболевания сделали уже около 5 тысяч жителей, из которых около 1,5 тысяч дети различных возрастов.



В медицинском учреждении отмечают, что план нынешнего года по вакцинации выполнен на 100%, причем все привившиеся сделали это добровольно, никаких обязательных прививок для различных категорий населения не проводилось.



Среди тех, кто привился от гриппа работники администрации, школьники, сотрудники бюджетных учреждений и просты жители Вороновского, заботящиеся о собственном здоровье в преддверии приближающейся зимы.



В поликлинике отмечают, что на фоне 2016-го года уровень активности населения значительно выше. Люди изъявляют желание сделать прививку от гриппа, тем более, что делается она совершенно бесплатно.



Во многом связано это с серьезными последствиями, которые в последние годы проявляются во время эпидемий гриппа, сопровождающихся разнообразными осложнениями для заболевших.