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Инвестиции в развитие новых территорий Москвы

02.11.2017

Инвестиции в развитие новых территорий МосквыВ развитие ТиНАО ежегодно вкладывается не меньше 150 миллиардов рублей.

Подобные цифры привел Владимир Жидкин, возглавляющий департамент развития административного округа. Он отметил, что за прошедшие пять лет инвестиции в «новую Москву» уже достигли 780 миллиардов. При этом большую часть средств выделяет частный сектор. За его счет полностью ведется жилищное строительство, а также возводится большинство мест для приложения труда.

Город же вкладывается в транспортное и инженерное обеспечение административного округа, а также создание социальной инфраструктуры (совместно с частными инвесторами). Реализация подобных проектов позволяет повысить привлекательность земли и ее стоимость, сформировать потенциальный интерес со стороны инвесторов.

Сегодня в ТиНАО прокладывают метрополитен, строят и модернизируют автодороги, проводят водопровод и проектируют газификацию поселений административного округа.

Всего же планы развития ТиНАО на период до 2035-го года предполагают вложение не менее 7 миллиардов рублей с возможностью увеличения данной суммы. Из этого объема не меньше 60% будут составлять внебюджетные средства.

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