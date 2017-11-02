Инвестиции в развитие новых территорий Москвы

В развитие ТиНАО ежегодно вкладывается не меньше 150 миллиардов рублей.



Подобные цифры привел Владимир Жидкин, возглавляющий департамент развития административного округа. Он отметил, что за прошедшие пять лет инвестиции в «новую Москву» уже достигли 780 миллиардов. При этом большую часть средств выделяет частный сектор. За его счет полностью ведется жилищное строительство, а также возводится большинство мест для приложения труда.



Город же вкладывается в транспортное и инженерное обеспечение административного округа, а также создание социальной инфраструктуры (совместно с частными инвесторами). Реализация подобных проектов позволяет повысить привлекательность земли и ее стоимость, сформировать потенциальный интерес со стороны инвесторов.



Сегодня в ТиНАО прокладывают метрополитен, строят и модернизируют автодороги, проводят водопровод и проектируют газификацию поселений административного округа.



Всего же планы развития ТиНАО на период до 2035-го года предполагают вложение не менее 7 миллиардов рублей с возможностью увеличения данной суммы. Из этого объема не меньше 60% будут составлять внебюджетные средства.