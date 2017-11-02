Эффективность системы "Платон" доказана

По предварительным подсчетам экспертов, за 2 года «Платон» собрал более 36 миллиардов рублей.



В настоящее время на территории российского государства действует уникальная платформа «Платон», взимающая плату за проезд грузовыми автомобилями по определенным трассам в зависимости от грузоподъемности и пробега транспортного средства.



Аналитики утверждают, что около 15% граждан России отказываются вносить плату согласно тарифам и правилам системы «Платон». В отношении данной категории населения пока нет нормативно-правового акта, обязывающего нести ответственность за отказ от уплаты сборов в рамках «Платона». Российские чиновники на данный момент занимаются тщательной проработкой вопроса административной ответственности и официального закрепления обязанности по оплате взносов в соответствии с указанной платформой.



Власти акцентировали внимание, что объем денежных средств, собранных в рамках системы «Платон» поступает в Дорожный фонд России, который распределяет их в соответствии с нуждами регионов. Все средства предназначены исключительно для ремонта дорожного покрытия.



В настоящее время водители, добросовестно исполняющие обязанности в пределах требований «Платона», имею право указывать, какие участки дороги требует незамедлительного вмешательства со стороны ремонтных служб. Данная мера позволит ликвидировать «дорожные изъяны» в короткие сроки. Эксперты утверждают, что в течение двух лет существования системы «Платон» на ремонт дорог было собрано более 36 миллиардов рублей, что, в свою очередь, подтверждает высокий уровень эффективности действия данного нормативно-правового акта.