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Почти половину нового тоннеля метро прошли за два выходных дня

31.10.2017

новый тоннель метро Почти половину нового тоннеля метро прошли за два выходных дня Столичные метростроевцы в течение двух выходных дней смог пройти больше 40% протяженности нового тоннеля, создаваемого на Кожуховской линии в месте пересечения с путями Таганского-Краснопресненского направления.

Общая протяженность инженерного объекта составляет 50,4 метра, из которых 22,4 метра прошли за пару дней. Информацию об этом озвучил Марат Хуснуллин, курирующий столичное строительство.

В общей сложности на выполнение работ отводится неделя, причем последние пару дней должны быть проведены все необходимые работы по проверке качества прохода и его соответствия нормативным показателям.

В связи с проводимыми работами в целях обеспечения безопасности на период до 4-го ноября включительно ограничена работа трех станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».

Напомним, что полностью завершить работы по запуску Кожуховской линии предполагается до конца будущего года. В общей сложности на ней будет функционировать 8 новых станций, позволяющих получить удобный доступ к метрополитену жителям нескольких столичных районов.

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