Узнать о своем предназначении предлагают в "Музеоне"

Столичный парк «Музеон» сегодня 30-го октября приглашает всех москвичей стать участниками лекционного занятия на тему «В чем предназначение человека». Спикером мероприятия выступит Алексей Кузьмин, автор популярного в интернете блога, посвященного осознанию жизни человеком.



Автор отмечает, что человеческое предназначение определяется личностным осознанием, и его нельзя связывать с профессией, которая выбирается в первую очередь на основе материальных предпочтений. Понимание собственного предназначения позволяет раскрыться по новому, сделать собственную жизнь более яркой, красочной и запоминающейся.



Мероприятие состоится в павильоне «Школа» и станет одним из элементов реализуемого здесь проекта «Люди вне профессии». Начало лекции запланировано на 19 часов вечера. С учетом ограниченного количества мест в зрительном зале участникам предлагается пройти предварительную регистрацию.



Проведение лекций осуществляется на постоянной основе. Участникам предлагают истории людей, сумевших добиться успеха после того, как они полностью переосмыслили собственную жизнь.