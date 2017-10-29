Мест для парковки в ТиНАО станет намного больше

За оставшиеся до конца года два месяца в ТиНАО должно быть введено в эксплуатацию два новых гаражно-парковочных комплекса, позволяющих суммарно получить более двух тысяч мест для размещения автомобилей. Информацию об этом озвучили в департаменте развития административного округа.



Крупная многоэтажная парковка появится в деревне Язово в районе строительства нового жилого микрорайона. В общей сложности она рассчитана на размещение 1210 транспортных средств. Еще один гараж-парковка должны достроить в поселении Московский. Здесь предусматривается 1075 парковочных мест.



Суммарная площадь объектов, по словам Владимира Жидкина, возглавляющего департамент развития ТиНАО составляет около 70 тысяч кв. метров. Он отметил, что в большинстве случаев покупателями недвижимости в «новой Москве» выступают молодые люди, обладающие собственными автомобилями, поэтому для них вопросы парковочных пространств играют первостепенную роль.



Напомним, что за пять лет существования округа здесь появилось уже 10 тысяч мест для размещения автотранспорта, и темпы строительства паркингов последовательно увеличиваются.