Гироскутеры могут приравнять к велосипедам

Гироскутеры, гироциклы, моноколеса, сегвеи и прочие средства передвижения, работающие на аккумуляторах, прочно вошли в жизнь современного человека.



И если всего пару лет назад человек, «оседлавший» такое транспортное средство, казался многим инопланетянином, то сегодня подобное зрелище уже не кажется удивительным.



Сейчас такой вид электротранспорта может позволить себе практически каждый. Есть модели на разный кошелек. Причем встретить удивительные устройства можно не только в парках. Многим сегвеи и моноколеса заменили общественный транспорт. Разумеется, передвигаться на подобных штуках по проезжей части (обочине) может быть небезопасно, поэтому чиновники намерены обсудить возможность внесения изменений в ПДД.



По мнению Игоря Шувалова, занимающего должность первого вице-спикера, у людей, которые ездят на транспорте, оснащенном электроприводом, должен быть статус. Пока законодатели сами не определились, кем являются граждане, передвигающиеся на подобных устройствах. Представители ГИБДД настаивают на признании их пешеходами, но активно обсуждается вопрос о возможном приравнивании таких путешественников к велосипедистам.



Подчеркивается, что вводить запреты в отношении граждан, обладающих подобными средствами передвижения, пока никто не собирается. Речь идет лишь о разработке рекомендаций по пользованию этим видом транспорта. Также чиновники планируют рассмотреть вопрос о расширении списка мест, где разрешено ездить на скутерах. Напомним, пока кататься на чудо-технике можно в парках и скверах. Стоит заметить, что эта тема поднимается не только российскими чиновниками, но и западными. Так, калифорнийские власти ввели запрет на использование сегвеев на дорожках, предназначенных для велосипедистов, и тротуарах.