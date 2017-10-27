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Москва прирастает гостиницами

24.10.2017

Москва прирастает гостиницамиЛетом следующего года Москву ожидает наплыв иностранных туристов, которые приедут на мировой футбольный чемпионат.

Пока же город становится обладателем все новых объектов обеспечивающей инфраструктуры. Например, с начала года введено в эксплуатацию сразу семь новых гостиниц, имеющих в общей сложности около 1 тысячи 430 номеров различного класса.

Последним из них в нынешнем месяце ввели комфортабельный отели класса «Пять звезд» Hyatt Regency Moskow Petrovsky Park. Отель имеет почти 300 номеров различной площади, вплоть до огромных 183-меровых апартаментов, а также многочисленные залы, отведенные под размещение ресторанов, SPA, конгресс-центра и так далее. Планируется, что на период проведения мирового футбольного чемпионата здесь будет зарезервировано для представителей футбольных делегаций 105 номеров.

Необходимо отметить, что новые отели создают и места для приложения труда. Только в указанном отеле работу смогут получить сразу 362 человека.

Завершить строительство сразу нескольких гостиниц планируется в оставшиеся два месяца. Это позволит за год сдать 11 объектов гостиничной инфраструктуры, рассчитанных на 3 тысячи номеров.

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