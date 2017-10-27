Москва прирастает гостиницами

Летом следующего года Москву ожидает наплыв иностранных туристов, которые приедут на мировой футбольный чемпионат.



Пока же город становится обладателем все новых объектов обеспечивающей инфраструктуры. Например, с начала года введено в эксплуатацию сразу семь новых гостиниц, имеющих в общей сложности около 1 тысячи 430 номеров различного класса.



Последним из них в нынешнем месяце ввели комфортабельный отели класса «Пять звезд» Hyatt Regency Moskow Petrovsky Park. Отель имеет почти 300 номеров различной площади, вплоть до огромных 183-меровых апартаментов, а также многочисленные залы, отведенные под размещение ресторанов, SPA, конгресс-центра и так далее. Планируется, что на период проведения мирового футбольного чемпионата здесь будет зарезервировано для представителей футбольных делегаций 105 номеров.



Необходимо отметить, что новые отели создают и места для приложения труда. Только в указанном отеле работу смогут получить сразу 362 человека.



Завершить строительство сразу нескольких гостиниц планируется в оставшиеся два месяца. Это позволит за год сдать 11 объектов гостиничной инфраструктуры, рассчитанных на 3 тысячи номеров.