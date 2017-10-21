Дети из семей с низким доходом проводят больше времени в Интернете и смотрят телевизор

Согласно данным опроса, опубликованного в четверг, дети в семьях с низким доходом больше времени смотрят телевизор и используют электронные устройства, чем дети в более богатых домах.



В докладе некоммерческой группы Common Sense Media о привычках просмотра более 1400 детей в возрасте от 8 лет выяснилось, что менее обеспеченные подростки проводят почти три с половиной часа ежедневно, просматривая телевизор и используя разнообразные устройства, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и видеоигры.



Для сравнения, дети в домах с более высоким доходом проводят менее двух часов на таких мероприятиях. Отпрыск более образованных родителей также проводит меньше времени со средствами массовой информации (1 час 37 минут) по сравнению с детьми тех, у кого меньше образования (2 часа, 50 минут). «Прежде чем мы сможем понять влияние СМИ и технологий на детей и семьи, мы должны лучше понять их отношения и поведение», - говорит Джеймс П. Штайер, генеральный директор и основатель некоммерческой группы.



Опрос показал, что родители латиноамериканцев выражают наибольшую озабоченность по поводу того, что их дети подвергаются воздействию средств массовой информации, включая секс, насилие, расовые и гендерные стереотипы. Афро-американские родители выразили несколько меньшую озабоченность, а белые родители выразили наименьшее беспокойство среди этнических групп.