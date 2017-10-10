О добровольном чипирование домашних животных

Власти готовы ввести регистрационный учет домашних животных



В настоящее время вопрос о защите и содержании бездомных животных выдвигается на первый план.



Согласно статистическим данным, на протяжении последних 3-5 лет на территории российского государства отмечается тенденция роста числа случаев нападения животными на людей. Около 15% граждан России ежегодно страдают от нападений бездомных животных. Власти отмечают, что зачастую питомцы теряют своих хозяев из-за их безответственности по отношению к четвероногим друзьям.



На сегодняшний день российские чиновники намерены официально закрепить возможность регистрации домашних животных в форме чипирования. На первых порах регистрация питомцев будет основываться на добровольных началах. Данная мера призвана сократить факт отказа от прирученных животных людьми. В случае выявления факта пребывания на улице без хозяина чипированного животного законопроектом устанавливается административная ответственность.



Согласно нормативно-правовому акту, регистрация животных будет производиться на платной основе. Пока власти умалчивают, о какой сумме будет идти речь.



Подобная практика успешно реализовывается на территории западных государств, где количество бездомных животных сведено к минимуму, а люди с трепетом относятся к своим питомцам и окружающей среде.