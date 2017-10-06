В Кленовском поселении ТиНАО продолжаются работы по благоустройству

В поселении Кленовское местные депутаты способствовали решению проблемы с отведением воды. Полностью завершить формирование дренажной системы планируется до конца текущего месяца .



Работы проводят одновременно в нескольких населенных пунктах, в частности селе Кленово, деревнях Киселево, Коротыгино. Обустройство кюветов осуществляется по просьбам местных жителей. В частности дренаж появится на ул. Садовая, самой протяженной улице Кленово. Создание дренажа позволит обеспечить отведение воды с проезжей части.



Вместе с этим в поселении завершаются работы по приведению в порядок фасадов многоквартирных жилых домов. В ближайшее время специалисты подрядной организации должны сдать два дома, расположенные по адресам ул. Мичуринская д.14 и ул. Октябрьская д.4. В ходе выполнения работ специалисты провели заделку трещин, обновили внешний вид строений. Кроме того, в доме на ул. Октябрьская дополнительно проведена замена на новую гибкой кровли.



Выполнение работ осуществляется по программе капремонта объектов жилого фонда, принятой местными органами самоуправления.