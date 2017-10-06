В ТиНАО работы с зелеными насаждениями только начинаются

Если работы по ремонту объектов и благоустройству уже подходят к концу, то озеленение идет полным ходом. Например, в поселении Десеновское в ближайшее время планируется организовать высадку двух десятков елей.



Высадят деревья двумя группа. Первая появится в деревне Яковлево в сквере, разбитом у мемориала павшим войнам, а вторую посадят в Новых Ватутинках на территории микрорайона «Южный». Ожидается, что на выполнение работ специалистам потребуется около недели, а приступить к высадке собираются в течение нескольких ближайших дней.



В Троицке же набирают оборот работы по кронированию деревьев. В администрации городского образования отмечают, что полностью завершить приведение в порядок растений планируется в декабре текущего года.



Отмечается, что все работы проводятся на основе порубочных билетов. Специалисты не только обрезают кроны, но и уничтожают сухостой на городских улицах и в лесных массивов, не только портящий внешний облик Троицка, но и представляющий собой опасность для окружающих.



Кронирование важный элемент оздоровления древесины, позволяющий своевременно удалять поврежденные и пораженные заболеваниями ветви.