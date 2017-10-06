ТиНАО продолжает свое развитие

В департаменте развития ТиНАО сообщили об очередных крупных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в округе.



В настоящее время существует частный инвестор, заинтересованный в строительстве полноценного кампуса, способного стать основой для образовательного кластера. Пока в компании занимаются подбором высшего учебного заведения, готового перебраться в ТиНАО. Столичные власти внимательно следят за процессом, и планируют подключиться к проекту после того, как будет найден ВУЗ, желающий переехать на новое место.



Что касается администрации города, то она планирует реализацию крупного инфраструктурного проекта, предполагающего строительство магистрального газопровода, который позволит обеспечить доступ к «голубому топливу» жителей многочисленных поселений «новой Москвы». Реализовать данный проект планируется до конца 2023-го года, при этом общий объем инвестиций оценивается в 17 миллиардов рублей.



В администрации отмечают, что существующие сети имеют недостаточную пропускную способность и малую степень покрытия территории. Полностью обеспечить потребности растущего и развивающего округа можно за счет введения 5 тысяч километров газопроводов различного уровня.