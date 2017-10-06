На тропу "Боевого братства" вышли в ТиНАО

В поселении Вороновское 30-го сентября состоялись соревнования тропа «Боевого братства», имеющие военно-патриотическую направленность.



Подобные состязания среди молодежи решено сделать в административном округе регулярными. Они проводятся дважды в год, а его участниками стали не только команды из ТиНАО и запада столицы, но и представители ряда городов Московской области.



В объединении ветеранов «Боевое братство», выступающем в качестве одного из организаторов соревнований, рассчитывают, что в будущем старты приобретут международный формат и станут собирать представителей со всей России и других государств.



Основным упражнением стало командное преодоление 5-километровой полосы препятствия, когда результат фиксируется по времени последнего из пяти участников, входящих в команду.



Для гостей в это время развернули развлекательную площадку, где можно было посетить музей МЧС, поиграть в пейнтбол, посоревноваться в тире, потренироваться в преодолении альпинистской стены. Кроме того, в импровизированном лектории участники мероприятия получили возможность пообщаться с известными российскими спортсменами.