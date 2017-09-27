Сразу 90 километров дорог возводят в ТиНАО

На территории «новой Москвы» активно ведется дорожное строительство. Достаточно сказать, что в период до 2021-го года дорожники должны передать в эксплуатацию около 300 километров новых дорог. Сегодня в различной степени готовности находится около 90 километров автомобильных магистралей.



В департаменте развития ТиНАО отмечают, что каждая из создаваемых дорог имеет не меньше четырех полос, оборудована необходимыми системами безопасности, освещением, велосипедными дорожками.



Развиваются и другие виды общественного транспорта. Например, в «новой Москву» пришло метро. Сегодня уже функционирует две станции, но в дальнейшем здесь появится две полноценные ветки, которые дойдут до Коммунарки и Троицка.



Совершенствуется и пригородный железнодорожный транспорт, в частности открываются новые платформы, а создаваемые ТПУ позволят увязать весь транспорт в единую систему, обеспечивающую удобство пересадки для пассажиров и сокращение времени в пути.



Развитие транспортной инфраструктуры позволяет существенно расширить возможности задействования новых территорий. Повышает уровень комфорта проживания, привлекает потенциальных покупателей земли и недвижимости.