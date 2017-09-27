Фестиваль "Золотая осень" открывает свои двери

В Москве сегодня 22-го сентября открывается ежегодный фестиваль «Золотая осень». В общей сложности мероприятия будут проходить на 23 различных площадках и четырех десятках ярмарок.



Многочисленные городские ярмарки позволят гостям приобрести разнообразные продукты российского производства, например, будет проведена ярмарка сыров, многочисленные ярмарки плодоовощной продукции. Все это будет дополнено выставками, мастер-классами и так далее.



По традиции наибольшая часть мероприятий состоится в центре города, в частности на Манежной площади. Здесь можно будет увидеть полноценные скульптуры, созданные из тыквы. На Кузнецком мосту будет вестись торговля самой разнообразной рыбой, а сотни видов сыров предложат купить на Тверской площади.



Значительное внимание в рамках фестиваля уделено национальным кухням. Здесь представят работы не только китайских, тайских, французских, итальянских кулинаров, но и предложат отведать настоящего кубанского борща. Если говорить о Кубани, то в честь дня рождения региона несколько дней край будут представлять на площади Революции свои традиции, культуру и дары сельского хозяйства.