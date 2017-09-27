Ученые создали биоразлагаемую электронику

Международная группа ученых разработала электронику, которая разлагается за четверо суток.



Загрязнение планеты и постоянное ухудшение экологической ситуации давно беспокоит правительства разных стран. Проблема в том, что невозможно остановить исследовательские миссии в космосе или перестать использовать метеорологические зонды, ведь они позволяют узнавать больше об окружающем мире.



Ученые давно пытаются найти выход из сложившейся ситуации, но большинство решений оказываются малоэффективными. К примеру, китайцы потратили больше 5 лет на создание робота-уборщика космического мусора, а он показал плохие результаты во время тестирования.



Несколько лет назад международная группа китайских и американских ученых взялась за решение этой проблемы. Исследователи предположили, что можно создать материал, подходящий для производства различных электронных устройств, но безопасный для окружающей среды. Совсем недавно их изыскания принесли первые положительные результаты.



Ученые сумели разработать и даже протестировать несколько электронных биоразлагаемых устройств. Суть в том, что все элементы прибора покрывают специальной полимерной субстанцией, которая разлагается при определенной влажности воздуха. Интересно, что производители техники смогут контролировать срок службы электроники, меняя состав полимера.



Эксперименты показали, что эта разработка имеет огромный потенциал: через четверо суток после начала процесса разложения полимера от устройств остались лишь маленькие кусочки. Ученые продолжат работу над проектом, чтобы добиться лучших показателей.



Авторы исследования уверенны, что их разработка получит широкое распространение. Предполагается, что биоразлагаемую электронику можно будет использовать при производстве медицинских приспособлений, шпионский устройств и приборов, которые нужны космонавтам и ученым для исследовательских работ.