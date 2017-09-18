Очистные сооружения в московском Бутово ожидает реконструкция

Столичные власти планируют провести кардинальную реконструкцию очистных сооружений, расположенных в Бутово.



За счет этого единая система централизованной канализации покроет территорию Щербинки и поселения Рязановское. Работы должны начаться в 2019-м году. Информацию об этом сообщил Владимир Жидкин, возглавляющие департамент развития ТиНАО.



Финансирование работ будет осуществляться за счет столичного бюджета, а потребная сумма средств будет варьироваться в пределах двух – трех миллиардов рублей. Позднее продолжится модернизация системы, предусматривающая появление в Прокшино мощной насосной станции, способной ежесуточно перекачивать до 150 тысяч кубометров стоков. Ее появление позволит включить в централизованную систему все пространство административного округа, вплоть до Троицка.



Сегодня обеспечение округа инженерными коммуникациями рассматривается в качестве основы для освоения территорий. Например, в ТиНАО ведут сразу три магистральных ветки водопровода, которые обеспечат подачу в поселения качественной воды, заменяющей существующие скважины, чья вода не всегда отвечает по качественным характеристикам существующим нормам.