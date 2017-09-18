Возведение жилья в новой Москве увяжут с созданием рабочих мест

Столичные власти планируют в дальнейшем согласовывать строительство новых объектов жилого фонда только при условии, что на площадках будет обеспечиваться создание рабочих мест.



Информацией об этом поделился Владимир Жидкин, возглавляющий профильный департамент столичной администрации.



Он отметил, что Москва не имеет потребности в дополнительных спальных районах, требуется формирование среды, обеспечивающей максимально комфортные условия проживания, включая обеспечение населения возможностью работать в непосредственной близости от дома.



Сегодня многие инвесторы согласны с подобной позицией, хоть она и увеличивает величину расходов на реализацию проектов. В случаях, когда инвестор в силу каких-то причин не хочет заниматься созданием рабочих мест, он может выделить часть своего участка в пользу столичных властей, которые в дальнейшем передадут его других владельцам для реализации проектов в сфере создания мест приложения труда.



Программа обеспечения жителей административного округа работой относится к числу приоритетных, и за пять лет в ТиНАО удалось сформировать в добавок к существующим около 103 тысяч новых рабочих мест в различных областях экономики.