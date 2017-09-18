Объем инвестиций в ТиНАО могут увеличить

Столичные власти не исключают, что в будущем объемы инвестирования в развитие «новой Москвы» может увеличиться до 8 триллионов рублей, что на триллион больше, чем предполагалось первоначально.



В настоящее время в административный округ уже вложено около 0,78 триллиона рублей, из которых на долю городского бюджета приходится всего миллиардов.



Подобные оценки высказали представители департамента развития ТиНАО на основе высокого спроса на строительство объектов жилого фона и обеспечивающей инфраструктуры. Напомним, что город финансирует транспортное и инженерное обеспечение, в то время как частные инвесторы занимаются возведением объектов жилого фонда и коммерческой недвижимости.



В округе до 2035-го года планируется построить около 70 километров путей метрополитена, на которых расположится два десятка станций, часть из которых в надземном исполнении. Проложено будет и около 180 километров трамвайных путей. Удобство использования транспорта будет обеспечено наличие 24 ТПУ.



Социальная инфраструктура будет представлена сотней новых школ, втрое большим количеством детских садов и 125 учреждениями системы городского здравоохранения.