О приобретение автомобиля с помощью маткапитала

Приобретение автомобиля с помощью маткапитала будет невозможно. Власти отказались от идеи, связанной с возможностью использования маткапитала на покупку транспортного средства.



В настоящее время в России довольно сложная демографическая ситуация. После ряда «демографических ям», ухудшения экологической составляющей, природных катаклизмов и повышения уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми и раковыми заболеваниями рождаемость и смертность буквально соревнуются. В целях повышения рождаемости в стране в 2007 году власти внедрили уникальную программу «Материнский капитал», которая подразумевала поддержку со стороны государства при появлении в семье второго последующих детей.



На текущий момент российская держава в рамках указанной концепции выделяет семьям сертификат на сумму 453026 рублей, который может быть израсходован в соответствии с законодательно установленными направлениями. Индексация материнского капитала заморожена до 2020 года. Программа «МК» была продлена до 31 декабря 2018 года. Дальнейшая ее судьба будет решаться текущей осенью на заседании Государственной Думы.



Ранее представители верховной власти предлагали добавить новое направление, в соответствии с которым предлагалось расходовать средства из материнского капитала. Российские чиновники предлагали предоставлять семьям возможность приобретения транспортного средства отечественного производства с помощью материнского капитала. Таким образом, чиновники смогли бы стимулировать спрос на отечественный автопром и помочь семьям обрести верного «железного коня». Представители ведомства по защите прав ребенка отметили, что данное предложение не учитывает реальные интересы ребенка.



При приобретении недвижимого имущества с участием материнского капитала детям в обязательном порядке выделяются доли. При покупке транспорта данная мера невозможна. По мнению некоторых депутатов, приобретение автомобиля за счет средств материнского капитала противоречит основным принципам концепции «Материнский капитал».



На основе вышеуказанных фактов, российские чиновники отклонили предложение по покупке транспортных средств с помощью маткапитала.