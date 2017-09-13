Строить детсад в Филимонковском вТиНАО начнут после Нового года

В департаменте развития ТиНАО сообщили, что в поселении Филимонковское на 2018-й год запланировано начало строительство нового детсада. Его возведение будет вестись за счет средств столичного бюджета.



Детский сад построят рядом с действующим дошкольным учреждением, и будет рассчитан на размещение восьми групп различных возрастов, что позволит обеспечить местами для образования до двухсот малышей.



В настоящее время уже полностью подготовлен проект здания. Каждая из групп получит все необходимое для автономного существования, а детский сад в целом будет обеспечен необходимой инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями, в частности появятся пандусы, двери с увеличенной шириной, а подниматься на этажи можно будет при помощи лифта.



Строительные работы должны начаться в первом – втором квартале 2018-го года. В общей сложности на реализацию проекта из столичного бюджета выделено 310 миллионов рублей.



Отметим, что всего за пять лет в административном округе появилось три десятка детских садов, большую часть которых построили инвесторы.